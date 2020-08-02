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Ульяновский полумарафон проведут в онлайн-формате

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В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Роспотребнадзор Ульяновской области не одобрил проведение всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Мероприятие перевели в режим онлайн.

Участники получат стартовые пакеты, а потом в любое удобное время пробегут выбранную дистанцию в Ульяновске, а результат забега зафиксируют в любом фитнес-приложении. Об этом сообщает 1ul.ru. Выдача медалей состоится 2 августа на Соборной площади.

Ранее в регионе началась регистрация участников Х Международного культурного форума, который пройдет 4–16 сентября в онлайн- и офлайн-форматах. По традиции запланирована ассамблея художников «Пластовская осень».

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