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В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

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Фото: TASS/EPA/Abedin Taherkenareh
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В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил телеканал IRIB, передает ТАСС.

По его данным, помимо генконсульства боевики планировали взрыв на книжной ярмарке в Тегеране, но спецслужбам страны удалось предотвратить теракты.

Посольство России в Тегеране информацию местного телеканала комментировать отказалось, назвав ее непроверенными слухами.

Данные появились после того, как министерство информации (разведки) Ирана сообщило о задержании лидера «Тондара» Джамшида Шармахда. По данным ведомства, организация действовала из США и осуществила ряд терактов, планировала и другие операции в Иране.

Организация «Тондар», называемая Ираном террористической группировкой, выступает за монархический строй в Иране, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.

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