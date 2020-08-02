Два игрока NBA отказались вставать на колено в рамках борьбы с расизмом

Баскетболист «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек стал первым из игроков регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), который отказался вставать на колено в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Об этом в субботу, 1 августа, сообщает ESPN.

Сезон NBA, прерванный из-за пандемии COVID-19, возобновился 30 июля. Все игры проходят в кампусе Орландо. Во время исполнения гимна США в первых матчах все баскетболисты вставали на колено в знак солидарности в борьбе с расизмом. В пятницу перед матчем с «Сан-Антонио» Айзек не стал этого делать, а также не надел футболку с надписью Black Lives Matter.

По словам игрока, он верит в движение, но вставание на колено или футболка «не идут рука об руку» с поддержкой жизни темнокожих.

«Я чувствую, что поддерживаю Black Lives Matter через Евангелие. Все жизни поддерживаются через Евангелие», — заявил 22-летний Айзек, который сам является темнокожим.

Чуть позже его примеру последовал центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард. Он не преклонил колено во время гимна перед матчем с «Денвер Наггетс». Леонард остался стоять, приложив руку к сердцу.

«Я поддерживаю движение Black Lives Matter, но я люблю и поддерживаю наших военных. Я поддерживаю моего брата и всех, кто воевал, чтобы защитить нашу страну», — приводит слова игрока Yahoo Sports.

5 июля перед стартом Гран-при Австрии российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и еще пять гонщиков отказались вставать на одно колено в знак протеста против расовой дискриминации. В их числе были: Шарль Леклер (Монако, «Феррари»), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»), Карлос Сайнс (Испания, «Макларен»), Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео»), Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»). Они ограничились футболками с надписью «End racism».

Ранее, 1 июля, американская футболистка клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи отказалась вставать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.