В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Москве умерли 12 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом 1 августа сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

В общей сложности в Москве с начала эпидемии зафиксировано 4485 летальных исходов.

Ранее 1 августа сообщалось, что в России за сутки выявлено 5462 новых случая коронавируса, общее число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 845 443.

В конце июля Минздрав утвердил и опубликовал методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции. В ведомстве подчеркивают, что главная особенность заключается в необходимости соблюдать изоляцию в течение 14 дней после выписки.

За это время проводятся мероприятия по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий. Направление пациентов на реабилитацию рекомендуется осуществлять с помощью предварительных дистанционных консультаций.

23 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны коронавируса в России. По его словам, ситуация в стране стабилизируется, а число заболевших снижается.

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