Более 289 тыс. случаев коронавируса выявили в мире за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в мире увеличилось за минувшие сутки более чем на 289 тыс. и превысило 17,39 млн человек. Такие данные опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 1 августа.

По состоянию на 23:00 (мск), всего в мире насчитывается 17 396 943 инфицированных, число летальных случаев за сутки увеличилось на 6142 и составило 675 060 человек. Наибольшее число заболевших выявлено в Северной и Южной Америке (9 320 330), в том числе за прошедшие сутки 168 157 человек, число летальных случаев в регионе достигло 355 217.

На территории Европы всего 3 357 465 заболевших, скончались 212 978 пациентов. На третьем месте по числу инфицированных Юго-Восточная Азия, где количество случаев заражения достигло 2 072 194 случаев, умерли 44 900 человек.

Ранее 1 августа в ВОЗ заявили, что пандемия COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для здравоохранения в мировом масштабе, она продлится еще долго.

31 июля ВОЗ зафиксировала максимальный прирост заразившихся коронавирусом за сутки — более 292 527.