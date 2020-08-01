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Врач пояснила колебания суточного прироста заболевших COVID-19 в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Колебания показателей суточного темпа прироста заболевших в Москве допустимые, сообщает 1 августа «РИА Новости» со ссылкой на главного врача Инфекционной клинической больницы №1 Светлану Сметанину.

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«Незначительные колебания показателя среднесуточного темпа прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели, который на данный момент является основным показателем заболеваемости, — это классическое течение любого инфекционного заболевания», — сказала она.

Специалист заметила, что показатели по числу заразившихся коронавирусом в Москве могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону. «Это не говорит о росте заболеваемости», — подчеркнула Сметанина.

Колебания показателей заболеваемости являются допустимыми. Эксперты внимательно следят за показателями распространения коронавирусной инфекции, и в случае необходимости незамедлительно будут приняты соответствующие меры, отметила врач.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в столице стабильна, говорить о росте заболеваемости не приходится.

Ранее 1 августа сообщалось, что в Москве от коронавируса за сутки вылечились 1413 человек. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

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В этот же день в Роспотребнадзоре рассказали, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус остаются более 254 тыс. человек, в общей сложности проведено 28,4 млн тестов на инфекцию.

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