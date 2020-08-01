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ВОЗ заявила о долгом продолжении пандемии коронавируса

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Пандемия COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой для здравоохранения в мировом масштабе, она продлится еще долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном 1 августа по итогам четвертого заседания.

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«После всестороннего обсуждения и рассмотрения научных данных комитет единогласно заключил, что вспышка по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», — говорится в заявлении.

Комитет выдвинул ряд рекомендаций, адресованных как ВОЗ, так и государствам-участникам. Он рекомендовал продолжать работу по мобилизации совместных усилий для обеспечения готовности к вспышкам COVID-19 в мире, оказывать странам поддержку в области здравоохранения, ускорить научные исследования и расширить доступ к средствам диагностики, лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.

Комитет также рекомендовал странам укреплять возможности органов санитарно-эпидемиологического надзора по выявлению и отслеживанию контактных лиц, в том числе в условиях низкой обеспеченности ресурсами, в нестабильных районах или зонах высокого эпидемического риска, а также принимать меры по непрерывному оказанию населению медицинской помощи в необходимых объемах.

Что касается введения ограничительных мер в международных поездках граждан, странам рекомендовано вводить такие меры исходя из анализа их целесообразности.

31 июля ВОЗ зафиксировала максимальный прирост заразившихся коронавирусом за сутки — более 292 527.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 17 909 054 человека, из них 11 266 580 пациентов выздоровели, 685 928 человек скончались.

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