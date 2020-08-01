Посольство назвало слухами сообщения о сорвавшемся теракте в генконсульстве РФ в Иране

Данные о планах организации «Тондар», лидера которой задержали иранские силовики, совершить теракт в российском генконсульстве в стране — это не более чем слухи. Об этом 1 августа заявил представитель посольства России в Иране.

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — приводит его слова «РИА Новости».

В сообщении также говорится, что иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация «Тондар» (она же «Шахская ассоциация Ирана») планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB не указала.

Информация появилась после того, как министерство информации (разведки) Ирана сообщило о задержании лидера «Тондара» Джамшида Шармахда. По данным ведомства, организация действовала из США и осуществила ряд терактов, планировала и другие операции в Иране.

Организация «Тондар», называемая Ираном террористической группировкой, выступает за монархический строй в Иране, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.