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МИД Украины назвал правильным решение не разрывать отношения с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным решение не разрывать дипломатические отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Главком» 1 августа.

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«Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. <...> Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в РФ. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — заявил Кулеба.

По словам министра, с политической точки зрения разрыв отношений с Россией был бы «правильным жестом», но «юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан», это было бы ошибкой, подчеркнул он.

У Украины «сотни политических заключенных» и страна нуждается в ограниченном дипломатическом присутствии в России для защиты своих граждан, приводит «Газета.ру» слова министра.

В 2018 году занимавший должность главы МИД Украины Павел Климкин заявил, что дипотношения с РФ себя исчерпали, но к их разрыву Киев пока не готов.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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