В посольстве уточнили порядок въезда россиян в Швейцарию

В Швейцарию из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы. Об этом 1 августа заявили в посольстве страны в Москве.

«Россия входит в группу стран с высоким риском, поэтому прохождение 10-дневного карантина по месту жительства обязательно. Пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока закрыт», — заявил представитель дипмиссии ТАСС.

Ранее в этот же день сообщалось, что авиасообщение между странами возобновится с 15 августа. Рейсы Москва–Женева будут совершаться раз в неделю.

Ранее 1 августа источники в авиаотрасли сообщили, что обсуждается возможность открытия авиасообщения между Россией и другими странами с 11 августа, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято. В Росавиации не стали комментировать эту информацию.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, сообщалось об открытии границы с Абхазией.

Из-за пандемии коронавируса в стране с 27 марта полностью закрыли регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.