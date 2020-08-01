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Минздрав Украины ухудшил прогноз по коронавирусу

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Минздрав Украины рассматривает в качестве приоритетного «желтый» сценарий ситуации с коронавирусом. Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа.

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«Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по желто-зеленому сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

Карантинные мероприятия — один из немногих способов сдержать распространение вируса, подчеркнул он.

31 июля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что с учетом ожидания второй волны коронавируса в стране не ожидают открытия границ с Евросоюзом ранее конца сентября. При этом с отдельными странами ведутся переговоры об ослаблении ограничений, отметила она.

По данным статистического бюро Worldometer на 1 августа, на Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавируса и 1709 летальных исходов. 39 308 человек выздоровели.

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