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В МВД рассказали об алкогольном опьянении виновника ДТП в Севастополе

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Фото: МЧС РФ/92.mchs.gov.ru
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Водитель машины, столкнувшейся с автобусом в Севастополе, был пьян. Материалы направлены в суд для лишения мужчины водительских прав, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По информации МВД, автомобиль Mercedes врезался в ехавший впереди автобус. Пострадали пассажиры как автобуса, так и машины.

Проводится проверка.

ДТП с автобусом произошло ранее 1 августа. В нем пострадали 14 человек, в том числе шестеро детей. По информации РЕН ТВ, всех несовершеннолетних после осмотра медиков отпустили домой.

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