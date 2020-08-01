В МВД рассказали об алкогольном опьянении виновника ДТП в Севастополе

Водитель машины, столкнувшейся с автобусом в Севастополе, был пьян. Материалы направлены в суд для лишения мужчины водительских прав, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По информации МВД, автомобиль Mercedes врезался в ехавший впереди автобус. Пострадали пассажиры как автобуса, так и машины.

Проводится проверка.

ДТП с автобусом произошло ранее 1 августа. В нем пострадали 14 человек, в том числе шестеро детей. По информации РЕН ТВ, всех несовершеннолетних после осмотра медиков отпустили домой.