Во вьетнамском Дананге проверят на коронавирус всех жителей города

Власти вьетнамского города Дананг, где в конце прошлой недели была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции, проведут тесты для всего населения, то есть 1,1 млн человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайте вьетнамского правительства 1 августа.

В сообщении говорится, что в стране 1 августа было зарегистрировано 40 новых случаев заболевания, 26 новых случаев зафиксировано в Дананге, общее число заболевших достигло 586, трое скончались.

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в крупных городах Вьетнама введен запрет на проведение всех массовых мероприятий, закрыты бары, ночные клубы и развлекательные заведения.

Правительство Вьетнама сообщило, что уже разработаны два тест-набора SARS-CoV-2 — VinKit SARS-CoV-2 RT-PCR 1.0 и VinKit SARS-CoV-2 Multiplex RT-PCR — «такого же высокого качества, что и рекомендуемые диагностические препараты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)».

По словам доктора Нгуен Тхань Лиема, директора Научно-исследовательского института стволовых клеток и генетических технологий Vinmec, мультиплексный набор RT-PCR VinKit SARS-CoV-2 увеличивает скорость тестирования в два раза по сравнению с другими тест-системами, обеспечивая при этом высокую точность и низкую стоимость.

В сообщении властей говорится также, что в апреле 2020 года вьетнамский тестовый набор для диагностики COVID-19, разработанный вьетнамским военно-медицинским университетом и компанией Viet A, соответствовал всем стандартам, установленным ВОЗ. Комплект также был сертифицирован как соответствующий европейским стандартам Соединенным Королевством, получив при этом сертификат свободной продажи (CFS) в Европе.

Ранее, 27 июля, сообщалось о том, что власти Вьетнама закрыли Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2 с более высокой заразностью. Вьетнамский минздрав направил специалистов в город, чтобы помочь его руководству сдержать вспышку и как можно скорее обнаружить источники инфекции.