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Сочинцев предупредили о дождях с градом

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о неблагоприятных погодных явлениях в Сочи. До 2 августа в городе ожидаются дожди с градом и шквалистым ветром до 20–22 м/с.

Возможен подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок, и сход селевых потоков малого объема. Есть вероятность подтоплений.

Жителям рекомендовано оставаться дома, держаться дальше от домов и деревьев, использовать непромокаемую и ветрозащитную одежду и обувь.

25 июля в Керченском проливе из-за плохих погодных условий затонул бронетранспортер, участвовавший в акции «Дорога мужества». Экипаж эвакуировали, никто не пострадал. Поднять машину пока не удалось из-за шторма.

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