Суд арестовал и.о. главы Дербентского района Дагестана

И.о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев, подозреваемый в создании ОПГ, арестован. Такое решение принял Советский районный суд Махачкалы в субботу, 1 августа.

Шихиев пробудет под арестом до 30 сентября, передает ТАСС. Источник агентства сообщил, что под стражу заключены еще два фигуранта того же дела — глава села Сабнова Вячеслав Магарамов и глава села Хазар Несими Мирзоев. Всего арестованы десять фигурантов, мера пресечения одиннадцатому будет избрана 3 августа.

Шихиев был задержан 30 июля. Следствие считает, что в 2018 году чиновник «создал устойчивую преступную группу» с целью мошенничества с земельными участками. В зависимости от расположения группировка продавала украденные участки по цене от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей за 500 кв. м. Суммарный ущерб от мошенничества превышает 200 млн рублей.