Правительство отменило обязательную маркировку обуви и пробников духов

Российское правительство отменило обязательную маркировку пробников и тестеров духов. Соответствующий документ опубликован 1 августа на сайте кабмина.

Из списка товаров с обязательной маркировкой исключены образцы парфюмерной продукции, предназначенные для тестирования, а не для продажи непосредственно потребителю, включая пробники объемом до 3 мл. Кроме того, из перечня товаров убрали и обувь, сделанную ремесленниками.

Сообщается, что решение было принято по просьбе представителей бизнеса и на основе первых результатов работы по обеспечению прослеживаемости товаров.

Требования в отношении других видов парфюмерии и обуви остаются в силе.

С 1 марта 2018 года в России вступила в силу норма об обязательном наличии цифровой маркировки у табачных изделий.

Руководитель отдела информационных систем логистической компании «Даксер» Денис Вавилкин заверил, что введение обязательной цифровой маркировки сигарет сделает российский рынок максимально прозрачным.

Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году и завершится в 2024-м. Уникальный цифровой код на продукции позволяет каждому покупателю убедиться в легальности и качестве товара.