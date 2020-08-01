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Правительство отменило обязательную маркировку обуви и пробников духов

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российское правительство отменило обязательную маркировку пробников и тестеров духов. Соответствующий документ опубликован 1 августа на сайте кабмина.

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Из списка товаров с обязательной маркировкой исключены образцы парфюмерной продукции, предназначенные для тестирования, а не для продажи непосредственно потребителю, включая пробники объемом до 3 мл. Кроме того, из перечня товаров убрали и обувь, сделанную ремесленниками.

Сообщается, что решение было принято по просьбе представителей бизнеса и на основе первых результатов работы по обеспечению прослеживаемости товаров.

Требования в отношении других видов парфюмерии и обуви остаются в силе.

С 1 марта 2018 года в России вступила в силу норма об обязательном наличии цифровой маркировки у табачных изделий.

Руководитель отдела информационных систем логистической компании «Даксер» Денис Вавилкин заверил, что введение обязательной цифровой маркировки сигарет сделает российский рынок максимально прозрачным.

Поэтапное введение системы маркировки началось в России в 2016 году и завершится в 2024-м. Уникальный цифровой код на продукции позволяет каждому покупателю убедиться в легальности и качестве товара.

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