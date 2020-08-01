Дзюба признан лучшим игроком сезона-2019/20 «Тинькофф Российской премьер-лиги»

Нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу назвали лучшим игроком сезона-2019/20 по итогам голосования среди капитанов и тренеров команд, сообщается на сайте «Тинькофф Российской премьер-лиги» 1 августа.

Отмечается, что в борьбе за награду участвовали 12 футболистов, среди которых три одноклубника Дзюбы — Дуглас Сантос, Вильмар Барриос и Сердар Азмун.

31-летний Дзюба второй год подряд получает чемпионский титул и становится лучшим ассистентом турнира с 13 голевыми передачами.

Форвард является автором 17 голов — он повторил свой лучший результат в лиге: в сезоне-2013/14 он отличился столько же раз в составе «Ростова».

В бомбардирской гонке Дзюба единолично лидировал с марта до последнего тура, пока с ним не сравнялся Сердар Азмун благодаря голу в ворота ростовчан. Оба зенитовца поделили звание лучшего бомбардира, отмечается в сообщении.

Первое место Дзюбе также отдал в голосовании главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Кроме того, Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», признан лучшим главным тренером сезона. Владислав Безбородов стал обладателем награды лучшему арбитру. Нападающего Джордже Деспотовича назвали автором лучшего гола сезона. Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия получил награду как лучший молодой игрок минувшего сезона.

Новый сезон лиги стартует двумя матчами 8 августа, последние игры перед международной паузой пройдут 30 августа.

Ранее, 31 июля, клубы «Тинькофф Российской премьер-лиги» поддержали внесение дополнений в регламент турнира. Изменения отменяют возможность переноса матчей из-за коронавируса. Начиная с сезона-2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут.

Чемпионат России по футболу возобновили 19 июня. Он был прерван из-за пандемии коронавируса. При этом врачи регулярно находят очаги распространения инфекции среди игроков российских футбольных команд.