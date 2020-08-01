Безбородова назвали лучшим судьей чемпионата России по футболу – 2019/20

Петербургский судья Владислав Безбородов стал обладателем награды лучшему арбитру сезона в «Тинькофф Российской премьер-лиге», сообщается на сайте турнира 1 августа.

Голосование проводилось среди клубов — участников лиги.

Сообщается, что Владислав Безбородов судит матчи турнира с 2007 года. В сезоне-2019/20 47-летний арбитр FIFA отработал на 18 матчах «Тинькофф Российской премьер-лиги», пять раз он также был видеопомощником.

В истории российских чемпионатов судья занимает третье место по количеству проведенных игр — 224.

Ранее в тот же день «Тинькофф Российской премьер-лига» опубликовала данные голосования по итогам прошедшего сезона-2019/20. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак был назван лучшим тренером. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона. Нападающий Джордже Деспотович назван автором лучшего гола сезона. Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия стал обладателем награды лучшему молодому игроку сезона-2019/20.

Новый сезон лиги стартует двумя матчами 8 августа, последние игры перед международной паузой пройдут 30 августа.

Ранее 31 июля клубы «Тинькофф Российской премьер-лиги» поддержали внесение дополнений в регламент турнира. Изменения отменяют возможность переноса матчей из-за коронавируса. Начиная с сезона-2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут.

Чемпионат России по футболу возобновили 19 июня. Он был прерван из-за пандемии коронавируса. При этом врачи регулярно находят очаги распространения инфекции среди игроков российских футбольных команд.