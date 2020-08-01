Прямой эфир

Безбородова назвали лучшим судьей чемпионата России по футболу – 2019/20

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский судья Владислав Безбородов стал обладателем награды лучшему арбитру сезона в «Тинькофф Российской премьер-лиге», сообщается на сайте турнира 1 августа.

Голосование проводилось среди клубов — участников лиги.

Дали срок: перерыв между сезонами РПЛ составит всего 16 дней
Отечественные футбольные клубы останутся практически без предстартовой подготовки

Сообщается, что Владислав Безбородов судит матчи турнира с 2007 года. В сезоне-2019/20 47-летний арбитр FIFA отработал на 18 матчах «Тинькофф Российской премьер-лиги», пять раз он также был видеопомощником.

В истории российских чемпионатов судья занимает третье место по количеству проведенных игр — 224.

Ранее в тот же день «Тинькофф Российской премьер-лига» опубликовала данные голосования по итогам прошедшего сезона-2019/20. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак был назван лучшим тренером. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком сезона. Нападающий Джордже Деспотович назван автором лучшего гола сезона. Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия стал обладателем награды лучшему молодому игроку сезона-2019/20.

Новый сезон лиги стартует двумя матчами 8 августа, последние игры перед международной паузой пройдут 30 августа.

Ранее 31 июля клубы «Тинькофф Российской премьер-лиги» поддержали внесение дополнений в регламент турнира. Изменения отменяют возможность переноса матчей из-за коронавируса. Начиная с сезона-2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут.

Чемпионат России по футболу возобновили 19 июня. Он был прерван из-за пандемии коронавируса. При этом врачи регулярно находят очаги распространения инфекции среди игроков российских футбольных команд.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020