Заболевших коронавирусом в Абхазии россиян будут лечить на родине

Россияне, которые заболеют коронавирусом в Абхазии, получат первую помощь на месте. Однако основное лечение они будут получать на родине, заявил глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.

«Мы готовы оказать неотложную помощь российским гражданам, как это всегда делалось, и по другим показаниям и в соответствии с нашим соглашением с Россией. После оказания первой помощи пациент подлежит лечению на территории России», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 1 августа президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил российские власти за решение открыть границу с республикой.

Граница открылась ранее 1 августа после того, как российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет «Газета.ру». Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приему туристов.

С 1 августа Россия также возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, с 15 августа снова начнутся регулярные перелеты между Москвой и Женевой.