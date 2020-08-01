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Семак признан лучшим тренером сезона по версии РФС и РПЛ

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Фото: ТАСС/Артем Гусев
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Сергей Семак, возглавляющий петербургский футбольный клуб «Зенит», признан лучшим главным тренером сезона-2019/20 по версии Российского футбольного союза (РФС) и «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира 1 августа.

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В голосовании капитанов и тренеров 16 команд лиги с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а также экспертов и представителей СМИ Семак стал победителем в номинации «Лучший тренер сезона».

44-летний специалист вместе с петербургским клубом второй раз подряд стал чемпионом и установил рекорд лиги по самому быстрому завоеванию титула.

«Зенит» обеспечил первое место в 26-м туре благодаря выездной победе над «Краснодаром» (4:2). Несмотря на досрочную победу, сине-бело-голубые не потерпели ни одного поражения в оставшихся играх и повторили российский рекорд по количеству набранных очков за сезон с 16 участниками — 72, столько же было у «Спартака» в 1999-м.

После победы в «Тинькофф Российской премьер-лиге» «Зенит» выиграл Олимп – Кубок России — это второй золотой дубль в истории клуба. Первый состоялся в 2010-м под руководством Лучано Спаллетти, с которым Семак в том году завоевал чемпионство как игрок.

Сине-бело-голубые оторвались от московского «Локомотива», который оказался на второй строчке, на 15 очков. Предыдущее достижение, 13 очков, команда установила в сезоне-2011/12.

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