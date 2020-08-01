14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе

Автобус столкнулся с легковой машиной в Севастополе. Пострадали 14 человек.

По информации РЕН ТВ, среди получивших травмы — шестеро детей. Все пострадавшие госпитализированы.

Подробности случившегося выясняются.

31 июля сообщалось о крупном ДТП в Крыму. Микроавтобус с туристами столкнулся с «КамАЗом». Трагедия произошла на участке «Тавриды» от Белогорска до Симферополя. Погибли девять человек, в том числе водитель автобуса.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.