14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе
Автобус столкнулся с легковой машиной в Севастополе. Пострадали 14 человек.
По информации РЕН ТВ, среди получивших травмы — шестеро детей. Все пострадавшие госпитализированы.
Подробности случившегося выясняются.
31 июля сообщалось о крупном ДТП в Крыму. Микроавтобус с туристами столкнулся с «КамАЗом». Трагедия произошла на участке «Тавриды» от Белогорска до Симферополя. Погибли девять человек, в том числе водитель автобуса.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.