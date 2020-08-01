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В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

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В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная Центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил глава Минздрава, прививку от инфекции в России первыми будут делать людям, которые состоят в группе риска, — медработникам и учителям.

27 июля стало известно, что вторая фаза клинических исследований вакцины, разработанной в Центре имени Гамалеи, находится на завершающем этапе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая 22 июля в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что в стране 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин, четыре из которых доказали свою безопасность. Он выразил надежду, что готовая вакцина появится осенью.

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