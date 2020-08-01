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Жириновский посоветовал Лукашенко сняться с выборов

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов главы государства.

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«Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться», — цитирует его «РИА Новости». Однако он посоветовал главе Белоруссии всё же оторваться и провести «красивые выборы» без своего участия.

Лучшим вариантом для Белоруссии, по словам Жириновского, будет «возвращение к родным берегам» по примеру Крыма.

В мае Жириновский заявил, что намерен баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Он является рекордсменом по количеству выборов, в которых принял участие, и выставлял свою кандидатуру с 1991 года (выборы президента РСФСР) на все голосования, кроме выборов 2004 года.

До этого, в 2018 году, он говорил, что собирается продолжать политическую карьеру до 2036 года, когда ему исполнится 90 лет. Прощальную речь он намерен произнести 1 мая, через несколько дней после дня рождения.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

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