Три человека пострадали при столкновении шести машин в Кирове

Шесть машин столкнулись в Кирове. Пострадали три человека. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в 12:15 на улице Молодой Гвардии. Женщина, находившаяся за рулем Toyota, совершила столкновение с пятью другими машинами.

Местный портал Newsler уточняет, что пострадала сама 48-летняя водитель и двое ее пассажиров — 72-летняя женщина и 11-летний мальчик. Их состояние не уточняется.

Ранее 1 августа в Алтайском крае три человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком. По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. Все погибшие находились в ней.