Прямой эфир

Три человека пострадали при столкновении шести машин в Кирове

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть машин столкнулись в Кирове. Пострадали три человека. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в 12:15 на улице Молодой Гвардии. Женщина, находившаяся за рулем Toyota, совершила столкновение с пятью другими машинами.

Местный портал Newsler уточняет, что пострадала сама 48-летняя водитель и двое ее пассажиров — 72-летняя женщина и 11-летний мальчик. Их состояние не уточняется.

Ранее 1 августа в Алтайском крае три человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком. По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. Все погибшие находились в ней.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020