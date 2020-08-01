Мужчина на скутере сбил полицейских во Франции

Двое сотрудников полиции на юге Франции получили травмы из-за того, что их сбил скутерист. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает BFMTV.

По данным портала, водитель превысил скорость — он ехал со скоростью более 100 км/ч по улице, где есть ограничение до 50 км/ч. Сотрудники полиции приказали ему остановиться, а водитель резко ускорился и направил скутер в правоохранителей.

В результате двое из них были госпитализированы: один — с переломом руки, другой — с травмами ног и спины. Третьему полицейскому удалось задержать нарушителя.

Сам скутерист заявил, что это произошло случайно.

После задержания выяснилось, что у 25-летнего мужчины нет водительских прав. Он был помещен под стражу.

26 июля сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, в результате чего пострадали не менее семи человек.