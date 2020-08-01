Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому первоначальный взнос по ипотечному кредиту в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% снижается с 20 до 15%. Об этом сообщает «РИА Новости» 1 августа со ссылкой на финансовые источники.

Минфин России внес в правительство проект постановления о снижении минимального размера первоначального взноса в рамках ипотечных программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых» еще 30 мая.

В июне 2020 года свои требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой ослабили два крупнейших банка страны — ВТБ и Сбербанк.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в конце апреля по поручению президента Владимира Путина. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

По программе до ноября 2020 года россияне могут получить кредит на покупку новостройки стоимостью до 6 млн рублей во всех российских регионах и стоимостью до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Ставка в 6,5% действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал ранее, 29 июля, о популярности среди россиян программы льготного кредитования ипотеки под 6,5% — он также поддержал строительную отрасль во время пандемии.