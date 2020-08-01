Танк Т-34 1942 года заново соберут в Пскове

Псковская реставрационная мастерская «Арьергард» приступила к воссозданию легендарного Т-34/76 1942 года 112-го завода «Красное Сормово». Его соберут из фрагментов, найденных в том числе в Псковской области. Об этом сообщил руководитель мастерской, заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

«Задача практически невыполнимая... Признаюсь, ввязался в драку, не будучи уверенным в исходе, но на ловца и зверь бежит!» — рассказал он.

В мастерской хотят реализовать проект с максимальным использованием оригинальных фрагментов. Как отмечает Псковская лента новостей, башня собрана из фрагментов, найденных в Псковской, Тверской, Новгородской и Витебской областях.

Ранее поисковики калининградского отряда «Совесть» обнаружили фрагменты танка Т-34, подбитого в апреле 1945 года под Калининградом, и установили имена всех членов его экипажа. Танк ворвался в поселок Рогенен, располагавшийся недалеко от сегодняшнего поселка Люблино Зеленоградского района, и раздавил минометную батарею.