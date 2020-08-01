Прямой эфир

Танк Т-34 1942 года заново соберут в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Псковская реставрационная мастерская «Арьергард» приступила к воссозданию легендарного Т-34/76 1942 года 112-го завода «Красное Сормово». Его соберут из фрагментов, найденных в том числе в Псковской области. Об этом сообщил руководитель мастерской, заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

«Задача практически невыполнимая... Признаюсь, ввязался в драку, не будучи уверенным в исходе, но на ловца и зверь бежит!» — рассказал он.

В мастерской хотят реализовать проект с максимальным использованием оригинальных фрагментов. Как отмечает Псковская лента новостей, башня собрана из фрагментов, найденных в Псковской, Тверской, Новгородской и Витебской областях.

Ранее поисковики калининградского отряда «Совесть» обнаружили фрагменты танка Т-34, подбитого в апреле 1945 года под Калининградом, и установили имена всех членов его экипажа. Танк ворвался в поселок Рогенен, располагавшийся недалеко от сегодняшнего поселка Люблино Зеленоградского района, и раздавил минометную батарею.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020