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Проценко рассказал о не узнанном врачами Коммунарки Путине

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Когда президент России Владимир Путин приехал в больницу в Коммунарке, сотрудники больницы не узнали его. Об этом рассказал главврач учреждения Денис Проценко.

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«Врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приемном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кто был человек в желтом защитном костюме, который сказал им: «Спасибо за работу, ребята, держитесь!» — сказал Проценко в интервью «Российской газете».

Сам главврач тоже не знал о предстоящем визите главы государства. Незадолго до этого ему позвонил мэр Москвы Сергей Собянин и сказал, что ему нужно поговорить и он сейчас приедет.

«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей... Мне сказали: «Что стоишь? Иди, принимай гостя». Подъехал Aurus, и тут я до конца всё понял», — рассказал он.

Никаких особых мер безопасности на время визита президента не вводилось и «коптеры вокруг не летали», отметил Проценко.

25 марта пациент больницы в Коммунарке, в палату к которому заходил Путин, рассказал, как это происходило. По его словам, он узнал, кто к нему придет, за две минуты до встречи.

«Меня не готовили к этой встрече, я не работаю в ФСО, в ФСБ. Никто не инструктировал, просто сказали, чтобы кровать заправил, сейчас к тебе президент придет», — сказал он.

Путин совершил обход в больнице во вторник, 24 марта. Он пообщался с Проценко и несколькими пациентами.

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