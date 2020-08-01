Полиция задержала подозреваемых в краже металла со скульптуры на ВДНХ

Полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении алюминия со скульптурной композиции «Солнечная система» в парке «Аллея героев космоса» в районе ВДНХ в Москве. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В сообщении говорится, что в дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о похищении неизвестными алюминия со скульптурной композиции «Солнечная система» на проспекте Мира.

Подозреваемых удалось задержать — ими оказались двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года.

«Установлено, что злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов общей стоимостью более 2 млн рублей», — отмечается в полицейской сводке.

Часть похищенного у злоумышленников изъята. Остальное подозреваемые успели сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), подозреваемые арестованы.

В 2017 году уже было совершено аналогичное похищение элементов монумента. Тогда в столичной полиции оценили материальный ущерб в 5,6 млн рублей.