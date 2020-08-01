Прямой эфир

Полиция задержала подозреваемых в краже металла со скульптуры на ВДНХ

0
Фото: msmap.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении алюминия со скульптурной композиции «Солнечная система» в парке «Аллея героев космоса» в районе ВДНХ в Москве. Об этом сообщили 1 августа в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Хотел как лучше: жителя Великого Новгорода обвинили в вандализме из-за покраски фонтана
За что можно поплатиться даже из благих намерений

В сообщении говорится, что в дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о похищении неизвестными алюминия со скульптурной композиции «Солнечная система» на проспекте Мира.

Подозреваемых удалось задержать — ими оказались двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года.

«Установлено, что злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов общей стоимостью более 2 млн рублей», — отмечается в полицейской сводке.

Часть похищенного у злоумышленников изъята. Остальное подозреваемые успели сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), подозреваемые арестованы.

В 2017 году уже было совершено аналогичное похищение элементов монумента. Тогда в столичной полиции оценили материальный ущерб в 5,6 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020