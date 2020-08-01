Решетников опроверг планы введения нового налога

Правительство не обсуждало тему введения оборотного налога. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в субботу, 1 августа.

«Ни на каких правительственных уровнях тема, что будет введен новый налог, «кипящая» в СМИ 1 августа, не обсуждалась и не готовилась к обсуждению», — написал министр в Instagram. Он подчеркнул, что Минэк ранее уже озвучивал официальную позицию по этому поводу, и пожелал всем хороших выходных.

В сообщении на сайте министерства говорится, что в связи с появлением в СМИ публикаций на тему нового налога ведомство заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Соответствующее предложение включено в план, потому что оно поступило и по правилам должно быть учтено, однако это позиция автора предложения, а не министерства.

30 июля был опубликован проект плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог.

Проект предусматривает введение вместо четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога со ставкой в размере 6,2%.