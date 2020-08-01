Россия потребовала взаимодействия с властями Белоруссии по задержанным

Россия потребовала от Белоруссии активного взаимодействия с правоохранительными органами республики по задержанным гражданам РФ. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат также указал на отсутствие фактов, «позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка».

Накануне вечером российские дипломаты встретились с задержанными.

29 июля под Минском задержали 33 россиян. Глава комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик отметил, что задержанные якобы являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

30 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России де-юре нет такого понятия, как частная военная компания (ЧВК).