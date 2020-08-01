Фестиваль «День Бикина» отменили в Приморском крае

Проведение экологического фестиваля «День Бикина» отменили в национальном парке «Бикин» из-за эпидемиологической ситуации в Приморье. Однако часть мероприятий все-таки состоится в онлайн-формате.

«Конкурсы, посвященные Международному дню коренных народов мира, такие как конкурс национального костюма и игрушки, а также творческие соревнования, посвященные пятилетию национального парка: конкурс тематического плаката и фотоконкурс, мы проведем дистанционно — соискатели пришлют работы по электронной почте. Своими силами запишем и диск с национальными песнями на удэгейском языке, которые подготовили жители села Красный Яр», — рассказал директор нацпарка Алексей Кудрявцев. Как отмечает Vostokmedia, изначально «День Бикина» был запланирован на 7–8 августа.

Ранее во Владивостоке ежегодный фестиваль мидий провели в режиме онлайн. Почти весь май жители Приморского края заказывали мидии в ресторанах, которые сейчас работают навынос.