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Депкультуры не прокомментировал письмо Гармаша об уходе из «Современника»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский отказался комментировать открытое письмо актера Сергея Гармаша, в котором он заявил об уходе из театра «Современник» из-за «раскола в труппе», связанного с новым руководством. Об этом 1 августа сообщает «РИА Новости».

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31 июля Сергей Гармаш объявил, что покидает коллектив театра.

Актер обратился к труппе с открытым письмом, в котором заявил, что его не устраивает сложившаяся в театре ситуация после смерти художественного руководителя Галины Волчек.

Галина Волчек возглавляла театр с 1972 года, она скончалась в конце 2019 года. В январе 2020 года труппе представили нового худрука Виктора Рыжакова.

Гармаш пришел в «Современник» в 1984 году сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Он был одним из ведущих актеров театра. Также известен ролями в кино и сериалах, работал на дубляже. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста.

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