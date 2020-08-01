Следствию не удалось установить причину смерти рэпера Картрайта

Первичная причина смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) пока не установлена. Назначена экспертиза, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в субботу, 1 августа.

Ранее суд продлил срок задержания вдове рэпера Марине Кохал, обвиняемой в его убийстве. Адвокаты попросили об этом для сбора документов о личности обвиняемой.

По информации РЕН ТВ, женщина признала вину в убийстве, но пресс-служба судов это опровергает.

Обвинение настаивает на аресте, так как речь идет об особо тяжком преступлении, женщина не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге и не работает, может скрыться от следствия. Кроме того, они считают, что она может оказывать давление на свидетелей, круг которых пока не определен.

Ранее 1 августа адвокат Кохал Ирина Скурту заявила, что похороны музыканта состоятся не раньше, чем завершится экспертиза, а она может занять до двух месяцев.

31 июля Кохал предъявили обвинение в убийстве мужа. Следствие считает, что она умертвила его во время ссоры «неустановленным способом».

Расчлененный труп Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга утверждала, что он скончался от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. Она сообщила, что согласна пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству.

Знакомые музыканта называют эту версию неправдопободной. По их словам, рэпер имел проблемы с алкоголем и мог уйти в запой, но наркотики не употреблял. Сам Картрайт при жизни говорил то же самое.