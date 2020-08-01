Три человека погибли в ДТП на МКАД

В аварии на МКАД в Москве погибли три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ 1 августа.

Сообщается, что легковушка въехала в спецтехнику на дороге.

Погибли трое, за одним пострадавшим прилетел вертолет медцентра, уточняет телеканал.

Из-за ДТП перекрыто две полосы кольцевой дороги. Движение автотранспорта в районе аварии затруднено. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 31 июля сообщалось о крупном ДТП в Крыму — микроавтобус с туристами столкнулся с «КамАЗом». Трагедия произошла на участке «Тавриды» от Белогорска до Симферополя. Пассажиры микроавтобуса направлялись на отдых. Погибли девять человек, в том числе водитель автобуса.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.