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13 человек умерли в Индии после употребления антисептика вместо алкоголя

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Фото: twitter.com
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13 жителей Индии скончались после того, как употребили средство для дезинфекции вместо алкоголя в округе Пракасам штата Андхра-Прадеш, сообщило в субботу, 1 августа, агентство ANI со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Известно, что около десяти дней назад два местных магазина алкогольной продукции были закрыты из-за выявления 60 случаев коронавируса, и жители решили купить антисептики вместо спиртного, которые доступны в аптеках.

Полиция уточнила, что все погибшие — из бедных семей. В администрации региона отметили, что упаковки от антисептиков будут направлены на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

31 июля сообщалось, что не менее 21 человек умер в результате отравления контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах индийского штата Пенджаб.

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