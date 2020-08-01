Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян. Об этом заявил 1 августа глава службы Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Я слежу, и служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг (задержания россиян в Белоруссии), в том числе (за тем), какие оценки дают политические элиты других стран», — сказал он.

Он добавил, что рассчитывает на решение конфликта «спустя время».

«Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — сказал он.

Ранее, 1 августа, российские дипломаты встретились с соотечественниками, которые были задержаны в Белоруссии. Консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнев заявил, что в действиях белорусских властей в отношении задержанных россиян явно прослеживается предвзятость.

33 россиян задержали 29 июля под Минском. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

Эти события связывались якобы с прибытием в Белоруссию более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».