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Суд арестовал организатора перевозки разбившимся в Крыму автобусом

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Киевский районный суд Симферополя арестовал до 31 августа организатора перевозки автобусом, в ДТП с которым погибли девять человек, сообщается 1 августа на сайте суда.

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«Избрать Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Ред.), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа 2020 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный индивидуальный предприниматель Д. оказывал услуги по перевозке пассажиров и багажа с использованием транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter 315CDI 2007 года выпуска, под управлением М., не отвечающие условиям безопасности пассажиров.

Суд предъявил организатору перевозки Д. обвинение в совершении тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа.

Ранее 31 июля сообщалось о задержании организатора перевозки микроавтобусом Mercedes, попавшим в ДТП с грузовиком в Крыму.

Микроавтобус разбился утром 31 июля на участке 167–168-го км «Тавриды» в районе села Русаковка Белогорского района по направлению движения в сторону Симферополя. Он вез людей к месту отдыха и врезался в стоящий грузовик «КамАЗ» с прицепом.

На месте погибли девять человек, 10 пострадали и госпитализированы. Власти Белогорского района ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.

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