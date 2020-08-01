Ватиканский дипломат Салерно назначен личным секретарем папы Франциска

Новым личным секретарем папы римского Франциска назначен дипломат Ватикана Фабио Салерно. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, пишет Vatican News.

Салерно сменит в должности Йоанниса Лахзи Гайда, который являлся личным секретарем папы римского с 2014 года.

Фабио Салерно родился в городе Катандзаро 25 апреля 1979 года. Был рукоположен в священники в марте 2011 года. После окончания папской церковной академии работал секретарем в дипломатической миссии Ватикана высшего уровня в Индонезии, в постоянном представительстве Святейшего престола при Совете Европы в Страсбурге, после этого — в Отделе по связям с государствами при ватиканском Госсекретариате.

30 июля сообщалось, что священник из России Николай Дубинин впервые стал епископом Римско-католической церкви. Папа римский Франциск назначил его епископом — помощником архиепархии Божией Матери в Москве.