1,7 тыс. свиней заживо сгорели во Франции

Почти 1,7 тыс. свиней заживо сгорели во время пожара на ферме на северо-западе Франции. Еще 700 животных удалось спасти.

Ферма, находящаяся близ коммуны Корсей, загорелась в ночь на 1 августа. Одно из строений, в котором находились свиньи, сгорело полностью, второе — частично, передает France Bleu.

Тушение заняло несколько часов, пишет «Газета.ру». Полиция выясняет подробности случившегося.

В феврале произошел пожар на ферме в подмосковном Можайске. Около 500 свиней удалось спасти. В тушении возгорания участвовали 34 человека и 10 единиц техники.