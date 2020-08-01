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1,7 тыс. свиней заживо сгорели во Франции

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Фото: Global Look Press/Godong/Catherine Leblanc
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Почти 1,7 тыс. свиней заживо сгорели во время пожара на ферме на северо-западе Франции. Еще 700 животных удалось спасти.

Ферма, находящаяся близ коммуны Корсей, загорелась в ночь на 1 августа. Одно из строений, в котором находились свиньи, сгорело полностью, второе — частично, передает France Bleu.

Тушение заняло несколько часов, пишет «Газета.ру». Полиция выясняет подробности случившегося.

В феврале произошел пожар на ферме в подмосковном Можайске. Около 500 свиней удалось спасти. В тушении возгорания участвовали 34 человека и 10 единиц техники.

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