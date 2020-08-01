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Суд продлил срок задержания жене рэпера Картрайта

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Фото: соцсети
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Суд в Санкт-Петербурге продлил срок задержания супруге погибшего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал. Об этом 1 августа сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

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«Смольнинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания для сбора документов о личности обвиняемой. Следователи и прокуроры не возражали, суд удовлетворил ходатайство.

31 июля женщине предъявили обвинение в убийстве. Следствие полагает, что она убила мужа во время ссоры «неустановленным способом». Позднее источник сообщил, что Кохал признала вину, но ее мотив пока не известен.

Расчлененный труп Картрайта нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга утверждала, что он скончался от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. Она сообщила, что согласна пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству.

Знакомые музыканта называют эту версию неправдопободной. По их словам, рэпер имел проблемы с алкоголем и мог уйти в запой, но наркотики не употреблял. Сам Картрайт при жизни говорил то же самое.

Источник «Известий» также сообщил, что экспертиза не выявила в тканях покойного следов наркотиков, но нашла этанол. Он мог стать причиной смерти.

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