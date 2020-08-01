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Бывший тренер московского «Спартака» стал главным тренером ФК «Химки»

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько представлен в качестве главного тренера футбольного клуба «Химки», заявил в субботу, 1 августа, министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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«Гунько представили команде, сегодня с ним должен быть подписан контракт», — приводит «РИА Новости» слова Терюшкова.

Ранее в этот же день сообщалось, что Сергей Юран, являвшийся главным тренером команды «Химки», покинул свой пост. По его словам, указание об отставке «пришло от «Спартака».

Игроки ФК «Химки» написали открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву, в котором выразили несогласие с отставкой Юрана.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в премьер-лиге», — написали спортсмены.

Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.

22 июля стало известно, что футбольный клуб «Химки» примет участие в сезоне-2020/21 «Тинькофф Российской премьер-лиги». Подмосковный клуб завершил сезон первого дивизиона (Футбольная национальная лига), заняв вторую позицию в турнирной таблице, и получил путевку в РПЛ.

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