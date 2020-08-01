Супруга Картрайта признала вину в убийстве мужа

Супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал признала вину в убийстве мужа. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мотив убийства пока не установлен. В ходе допроса Кохал не стала отвечать на соответствующий вопрос, сославшись на плохое самочувствие.

31 августа женщине предъявили обвинение в убийстве. Следствие полагает, что она убила мужа во время ссоры «неустановленным способом».

Расчлененный труп Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга утверждала, что он скончался от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. Она сообщила, что согласна пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству.

Знакомые музыканта называют эту версию неправдопободной. По их словам, рэпер имел проблемы с алкоголем и мог уйти в запой, но наркотики не употреблял. Сам Картрайт при жизни говорил то же самое.

Источник «Известий» также сообщил, что экспертиза не выявила в тканях покойного следов наркотиков, но нашла этанол. Он и мог стать причиной смерти.