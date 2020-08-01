Неисправность парома около Астрахани устранили

Неисправность паромной переправы между селами Тумак и Сизый Бугор в Астраханской области устранена, но ее работа приостановлена. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«В Володарском районе во время паромной переправы по реке Бушма произошел свободный дрейф парома с баркасом по течению реки из-за выхода из строя рулевого управления на баркасе. По состоянию на 12:15 неисправность устранена», — говорится в сообщении.

Паром отбуксировали к населенному пункту Сизый Бугор. Функционирование переправы временно приостановлено из-за порывов ветра.

Ранее в субботу в МЧС сообщили о свободном дрейфе парома по течению реки из-за выхода из строя рулевого управления. На пароме находились 18 человек, все они были эвакуированы. Кроме того, на борту было 10 автомобилей.

В феврале сообщалось, что российский траулер затонул у берегов Эстонии, все члены экипажа тогда были спасены.