Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы Москва–Женева будут совершаться раз в неделю. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.

Ранее 1 августа источники в авиаотрасли сообщили, что обсуждается возможность открытия авиасообщения между Россией и другими странами с 11 августа, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято. В Росавиации не стали комментировать эту информацию.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, во второй половине дня планируется открыть границу с Абхазией.

Из-за пандемии коронавируса в стране с 27 марта полностью закрыли регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.