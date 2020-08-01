Адвокат назвала сроки похорон убитого рэпера Картрайта

Похороны рэпера Энди Картрайта состоятся только после экспертизы, которая окончательно выяснит причины его смерти. Это может занять до двух месяцев, рассказала в субботу, 1 августа, адвокат Ирина Скурту, представляющая интересы вдовы артиста, обвиняемой в его убийстве.

После завершения необходимых процедур следователь даст разрешение на захоронение, рассказала адвокат РЕН ТВ. Кто именно будет заниматься похоронами — пока не понятно. При этом идея фанатов о кремации и развеивании праха воплощена не будет: в таких случаях разрешаются только обычные погребения, потому что в дальнейшем могут потребоваться повторные экспертизы.

1 августа суд должен решить вопрос об аресте вдовы Картрайта Марины Кохал. Она по-прежнему утверждает, что не убивала мужа, а расчленила уже мертвое тело.

31 августа женщине предъявили обвинение в убийстве. Следствие полагает, что она убила мужа во время ссоры «неустановленным способом».

Расчлененный труп Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга утверждала, что он скончался от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. Она сообщила, что согласна пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству.

Знакомые музыканта называют эту версию неправдопободной. По их словам, рэпер имел проблемы с алкоголем и мог уйти в запой, но наркотики не употреблял. Сам Картрайт при жизни говорил то же самое.

Источник «Известий» также сообщил, что экспертиза не выявила в тканях покойного следов наркотиков, но нашла этанол. Он и мог стать причиной смерти.