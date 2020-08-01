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Сосуд позднего каменного века обнаружили на раскопках под Краснодаром

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Во время раскопок в преддверии строительства Дальнего Западного обхода Краснодара трассы М-4 «Дон» был обнаружен уникальный сосуд времен позднего каменного века, возраст которого составляет более 5 тыс. лет. В настоящее время археологи изучают шестиметровый курган в Динском районе возле населенных пунктов Осечка и Примаки.

Удалось найти захоронения и несколько предметов раннего железного века сарматской культуры, в том числе бронзовые бусины и метательные наконечники. По предположениям ученых, центральным местом кургана может быть захоронение статусного человека, например, вождя. Как отмечают «Кубанские новости», возле трассы М-4 «Дон» были обнаружены парные погребения эпохи поздней бронзы, то есть конца III тысячелетия до н.э.

Ранее в Омской области археологи отыскали уникальные объекты, которые могут существенно повлиять на представление о заселении региона в древности. Ученые нашли наконечник стрелы и останки лошади в слое, которому более 12 тыс. лет. Раскопки велись на территории памятника эпохи позднего палеолита Черноозерье II в Саргатском районе.

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