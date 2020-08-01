ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера

Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Под руководством Сергея Юрана красно-черные добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал «Олимп – Кубка России», где уступили «Зениту» (0:1). Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Об отставке Юрана накануне сообщил генеральный директор футбольного клуба Александр Зайцев. Тренер также подтвердил эту информацию. Он также подчеркнул, что решение не было чем-либо мотивировано. По словам Юрана, указание о его отставке «пришло от «Спартака».

При этом генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов эти обвинения отверг.

Позднее, 1 августа, игроки «Химок» написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, в котором выразили несогласие с отставкой Юрана.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге», — цитирует письмо «Газета.ру».

Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.