15 человек пострадали в результате наезда машины на толпу во Франции

Пятнадцать человек пострадали в пятницу вечером после наезда автомобиля около одного из баров в департаменте Сона и Луара на востоке Франции. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает Journal de Saone-et-Loire со ссылкой на префектуру округа.

По данным издания, около полуночи по местному времени после конфликта в баре водитель автомобиля въехал в людей, стоявших поблизости от заведения. Уточнялось, что находившийся за рулем мужчина был пьян. После происшествия полиция задержала 20-летнего злоумышленника, отмечает «Газета.ру».

Пострадавших доставили в больницу.

22 июля легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос, ранения получили шесть человек. Водитель машины, пожилой мужчина, не справился с управлением.