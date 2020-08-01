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Более 170 тыс. москвичей не смогут выехать за границу из-за долгов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 170 тыс. должников, проживающих в Москве, не смогут выехать за границу. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП).

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«Из них в отношении должников по алиментным обязательствам свыше 19,4 тыс. постановлений, по налогам и сборам — более 17,2 тыс., в отношении имеющих задолженность по административным штрафам, в том числе штрафам ГИБДД, — более 7,9 тыс., по уголовным штрафам — более 7,3 тыс. постановлений», — приводит ТАСС сообщение ФССП.

Всего с начала 2020 года судебные приставы Москвы вынесли более 243 тыс. постановлений об ограничениях на выезд из России должников.

Кроме этого, в ФССП отметили, что узнать о наличии неоплаченных долгов можно на официальном сайте ФССП или через приложение ведомства для планшетов и смартфонов. В ведомстве напомнили, что при наличии задолженности в размере свыше 30 тыс. рублей, а по алиментным платежам и ряду других выплат — свыше 10 тыс. рублей должник не сможет выехать за границу, а также рекомендовали россиянам заблаговременно побеспокоиться о погашении имеющихся долгов.

В июне президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев назвал категории заемщиков, которые наиболее дисциплинированно погашают долги. По его словам, это сотрудники финансовых организаций, страховых компаний, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя, пишет «Газета.ру».

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